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НовостиОбщество10 августа 2023 0:00

К вечеру придет прохлада: в Новосибирске последний день жары до +27

10 августа в Новосибирске температура поднимется до +27
Надежда РЫЖКИНА
К вечеру обещают прохладу и дождь.

К вечеру обещают прохладу и дождь.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Четверг, 10 августа, станет последним днём на этой неделе, когда днём будет стоять жара. Ночью синоптики обещают +13...+15 градусов, днём +25...+27 с понижением к вечеру.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Западный ветер подует со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области в некоторые районы уже придёт прохлада, днём будет +17...+22, хотя в целом температура продержится на отметке +23...+28. Днём по северо-западу местами пройдут умеренные дожди, ночью по юго-востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы.

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