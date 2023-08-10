В Новосибирске иномарка лоб в лоб столкнулась с автобусом

В Новосибирске иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске иномарка столкнулась с пассажирским автобусом. ДТП случилось вечером в среду, 9 августа. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— kia rio столкнулся лоб в лоб с пассажирским автобусом, а хэтчбек toyota allex перевернулся на крышу в результате ДТП возле «Континента» на ГБШ, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

В городской Госавтоинспекции пояснили, что в аварии никто не пострадал и ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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