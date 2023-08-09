Глава НИИТО имени Цивьяна объяснил причины скандала вокруг «дочерней» клиники

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин. Фото: Галина Пономарёва

Вокруг Автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО» - скандал. Идет процедура банкротства, но конкурсный управляющий решил продолжить деятельность. И, вероятно, приобрести клинику попытается крупный бизнес.

Впрочем, людям, которым предстоит лечить суставы, можно не беспокоиться. Ведь речь - не о государственной клинике. А вот известное федеральное учреждение «Клиника НИИТО» продолжает работать в прежнем режиме.

- Из-за текущей ситуации люди не пострадают. Институт гарантирует оказание медициной помощи, и проблемы наших пациентов решит. Если у вас - повреждение опорно-двигательного аппарата, заболевание позвоночника, если у вас проблемы с физиотерапевтическим, реабилитационным лечением, пожалуйста, приходите в институт. Вам помогут, - так через КП-Новосибирск обратился к жителям директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин.

Он пояснил, что АНО «Клиника НИИТО» было создано в двухтысячные годы, и это - не тот институт, который работает под эгидой государства.

Андрей Корыткин считает, что эту «дочернюю» организацию целесообразно перевести под крыло государства. Однако, вероятно, клиника заинтересует частных инвесторов.

- Бренд «НИИТО» узнаваем во всем мире. Он не нуждается в рекламе. Аббревиатуру «НИИТО» не нужно рекламировать. Поэтому, конечно, ее будут использовать столько, сколько это будет возможно, - сказал Корыткин.

Андрей Александрович подробно объяснил суть конфликта вокруг АНО. Подробнее об этом читайте на КП-Новосибирск в ближайшие дни.