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НовостиЗдоровье9 августа 2023 10:40

Глава НИИТО имени Цивьяна объяснил причины скандала вокруг «дочерней» клиники

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Цивьяна» Андрей Корыткин считает, что для бизнеса очень привлекателен раскрученный бренд института
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин.

Директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин.

Фото: Галина Пономарёва

Вокруг Автономной некоммерческой организации «Клиника НИИТО» - скандал. Идет процедура банкротства, но конкурсный управляющий решил продолжить деятельность. И, вероятно, приобрести клинику попытается крупный бизнес.

Впрочем, людям, которым предстоит лечить суставы, можно не беспокоиться. Ведь речь - не о государственной клинике. А вот известное федеральное учреждение «Клиника НИИТО» продолжает работать в прежнем режиме.

- Из-за текущей ситуации люди не пострадают. Институт гарантирует оказание медициной помощи, и проблемы наших пациентов решит. Если у вас - повреждение опорно-двигательного аппарата, заболевание позвоночника, если у вас проблемы с физиотерапевтическим, реабилитационным лечением, пожалуйста, приходите в институт. Вам помогут, - так через КП-Новосибирск обратился к жителям директор ФГБУ «Новосибирский НИИТО имени Якова Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин.

Он пояснил, что АНО «Клиника НИИТО» было создано в двухтысячные годы, и это - не тот институт, который работает под эгидой государства.

Андрей Корыткин считает, что эту «дочернюю» организацию целесообразно перевести под крыло государства. Однако, вероятно, клиника заинтересует частных инвесторов.

- Бренд «НИИТО» узнаваем во всем мире. Он не нуждается в рекламе. Аббревиатуру «НИИТО» не нужно рекламировать. Поэтому, конечно, ее будут использовать столько, сколько это будет возможно, - сказал Корыткин.

Андрей Александрович подробно объяснил суть конфликта вокруг АНО. Подробнее об этом читайте на КП-Новосибирск в ближайшие дни.