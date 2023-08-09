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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:27

Кричал, что его преследуют: самолет Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за буйного пассажира

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за буйного пассажира
Галина СИМОНОВА
Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за буйного пассажира.

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за буйного пассажира.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс Новосибирск-Санкт-Петербург задержали на два часа из-за буйного пассажира. Инцидент произошел вечером 8 августа. Во время руления самолета мужчина вдруг резко потребовал прервать взлет и стал кричать, что его преследуют.

— Взлет действительно прервали, мужчину сняли с самолета и передали бригаде скорой помощи, сейчас он находится в медучреждении, — пояснили КП-Новосибирск в УТ МВД на транспорте по СФО.

Пассажиры улетели в Санкт-Петербург тем же бортом, но с задержкой примерно на два часа. Самолет должен был вылететь в 21:15, а вылетел в 23:54.

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