Электрички на фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске: расписание, цена проезда

На выходных до аэродрома Мочище запустят дополнительные электрички. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 11 по 13 августа в Новосибирске на аэродроме Мочище пройдет рок-фестиваль «Ветер Сибири». Новосибирцы смогут добраться туда на электричках — в честь события запустят дополнительные поезда.

— Вечером назначено три дополнительных поезда после 23.00, которые будут следовать до станции Новосибирск-Главный, Бердск и Пригородный простор. До первой станции в этом списке отправление со станции Мочище будет в 23.10, до второй — в 23.39, до третьей — в 00.04, — сообщает «Горсайт».

Для удобства новосибирцев поезд Мочище – Новосибирск-Главный синхронизирован с поездами метро на станциях метро «Гагаринская» и «Площадь Гарина-Михайловского».

Также на фестиваль будут ходить дополнительные электрички до станций Черепаново, Коченево, Татарская и Тогучин, чтобы приехать смогли и жители отдаленных районов Новосибирска и Новосибирской области.

Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составит 30 минут, а стоимость проезда – 40 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер