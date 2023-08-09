Жаркий День знаний: опубликован предварительный прогноз погоды в Новосибирске на 1 сентября

На 1 сентября обещают хорошую погоду. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске опубликовали предварительный прогноз погоды на 1 сентября. Согласно сервису Gismeteo, первый учебный день будет дождливым, но жарким.

— В ночь на 1 сентября температура достигнет +14 градусов, днем +21. Будет облачно, небольшой дождь, — сообщает сайт.

«Яндекс.Погода» обещает такое же тепло, до +22 градусов, при этом без дождей. Такой же прогноз и у сайта World.weather. А вот «Рамблер/погода» прогнозирует прохладу +17 градусов и пасмурное небо, впрочем, дожди школьников на линейке не потревожат.

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