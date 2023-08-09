«Был под водой 6 минут»: в Бурятии ребенка затянуло в дренажную трубу под дорогой

Врачи спасают 12-летнего мальчика, которого затянуло в дренажную трубу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Джидинском районе Бурятии врачи спасают 12-летнего мальчика, которого затянуло в дренажную трубу под дорогой. Он отдыхал вместе с мамой недалеко от села Нижний Учетуй, подросток отправился поиграть с потоком воды с полей после дождя, когда случилось ЧП.

— Мать бросилась за помощью к находившимся поблизости мужчинам. Они вытащили ребенка, но он успел провести под водой около 6 минут. Мальчика срочно госпитализировали в Петропавловскую ЦРБ, — пишет газета «Номер один».

Ребенок находился без кислорода около 6 минут, сейчас мальчик находится в коме на ИВЛ. Врачи борются за его жизнь.

В обстоятельствах произошедшего тем временем разбирается прокуратура.

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