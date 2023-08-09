С экс-директора «Экологии-Новосибирск» взыскали больше 10 миллионов рублей

С экс-директора компании «Экология-Новосибирск» взыскали 10,1 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С экс-директора компании «Экология-Новосибирск» взыскали 10,1 миллионов рублей. Это сумма штрафа, которая была наложена на компанию, когда она ей руководила, в связи с недобросовестной конкуренцией, которую обнаружила ФАС.

Как сообщается в решение на сайте Арбитражного суда Новосибирской области, в декабре 2018 года руководитель компании заключила договор на вывоз мусора из Октябрьского района Новосибирска, а также из Каргатского, Убинского и Чулымского районов области. Закупка была проведена у «единственного участника», и цена договора оказалась на 45 миллионов рублей больше, чем изначально установленная.

В результате в отношении компании было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 14. 31 КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке» и назначен штраф в размере 10, 1 миллиона рублей. Сама компания сейчас проходит процедуру банкротства и кредиторы потребовали обязать выплачивать штраф экс-директора. Суд это требование удовлетворил.

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