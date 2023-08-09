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НовостиПроисшествия8 августа 2023 23:05

В Новосибирске «Хонда» сбила 19-летнюю девушку, переходившую дорогу

19-летняя девушка пострадала под колесами «Хонды» в Новосибирске
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером во вторник, 8 августа, в Ленинском районе.

— В 19:20 58-летний водитель автомобиля honda cr-v по улице 2-я Станционная со стороны улицы Клубная в сторону улицы Станционная. У дома № 60/83 по улице Станционная он сбил 19-летнюю девушку, переходившую через дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Пострадавшую доставили в больницу

На месте работал наряд ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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