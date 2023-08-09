В Новосибирске «Хонда» сбила 19-летнюю девушку, переходившую дорогу

В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске иномарка сбила девушку, переходившую дорогу. ДТП случилось вечером во вторник, 8 августа, в Ленинском районе.
— В 19:20 58-летний водитель автомобиля honda cr-v по улице 2-я Станционная со стороны улицы Клубная в сторону улицы Станционная. У дома № 60/83 по улице Станционная он сбил 19-летнюю девушку, переходившую через дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — Пострадавшую доставили в больницу
На месте работал наряд ДПС, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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