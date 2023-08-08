В Новосибирске открылся обновленный производственный корпус завода «ЭЛСИБ»

Корпус был законсервирован более четверти века. Фото: https://vk.com/elsibsiberia

После первого этапа реконструкции в Новосибирске открылся ремонтно-механический корпус завода «ЭЛСИБ». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Глава Новосибирской области принял участие в церемонии открытия производственной площадки и пообщался с сотрудниками.

− Корпус был законсервирован более четверти века, теперь же объемы производства выросли, и площадка стала вновь востребована, здесь появилось новое современное оборудование, − отметил Андрей Травников.

На обновленном объекте будут изготавливать катушки. Реализация этого проекта позволит увеличить мощность предприятия по выпуску стержней турбо-и гидрогенераторов. К слову, количество заказов на генераторы в последние годы существенно увеличилось.

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