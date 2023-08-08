В Новосибирске выплатят 300 тысяч пенсионерке, упавшей на скользком тротуаре

Суд обязал «ДЭУ-1» выплатить компенсацию пострадавшей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коммунальщики из «ДЭУ-1» выплатят 300 тысяч рублей пенсионерке, которая упала на скользком тротуаре и получила травму в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Все произошло на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Местная жительница шла по обледеневшему тротуару, поскользнулась и рухнула на землю. В итоге ей диагностировали закрытый перелом бедренной кости.

− 74-летняя женщина вынуждена была проходить длительный курс лечения после получения травмы. Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» морального вреда, − отметили в прокуратуре.

Суд встал на сторону прокурора и обязал «ДЭУ-1» выплатить компенсацию пострадавшей.

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