В Новосибирске выплатят 300 тысяч пенсионерке, упавшей на скользком тротуаре

Суд обязал «ДЭУ-1» выплатить компенсацию пострадавшей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Коммунальщики из «ДЭУ-1» выплатят 300 тысяч рублей пенсионерке, которая упала на скользком тротуаре и получила травму в Новосибирске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Все произошло на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе. Местная жительница шла по обледеневшему тротуару, поскользнулась и рухнула на землю. В итоге ей диагностировали закрытый перелом бедренной кости.
− 74-летняя женщина вынуждена была проходить длительный курс лечения после получения травмы. Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав пенсионерки о взыскании с МКУ «ДЭУ-1» морального вреда, − отметили в прокуратуре.
Суд встал на сторону прокурора и обязал «ДЭУ-1» выплатить компенсацию пострадавшей.
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