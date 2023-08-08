Музыканта Славу Марлоу заметили в Новосибирске

В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирске заметили известного музыканта Славу Марлоу. Он запостил в своих соцсетях несколько снимков с улиц родного города.

В своей официальной группе Вконтакте Слава опубликовал две фотографии с еще тремя парнями. Одна была сделана в 2017 году, а другая тем же составом в 2023.

Слава опубликовал фото с несколькими друзьями. Фото: vk.com/marlowism

С какой целью музыкант решил приехать в родной город он не сообщил. В его официальной группе указано, что ближайший концерт в Новосибирске у Славы должен будет состояться только в конце сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber