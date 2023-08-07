В Калининском районе Новосибирска произошло массовое ДТП

В Калининском районе Новосибирска собрался «паровозик» из трех транспортных средств. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининском районе Новосибирска собрался «паровозик» из трех транспортных средств. Участниками массового ДТП 7 августа стали легковушка, автобус ПАЗик и троллейбус.

ДТП произошло возле дома № 17 на Учительской. Как сообщили в группе «АСТ-54», кроссовер Nissan Qashqai влетел в автобус. На фото видно, что у иномарки полностью смята передняя часть.

ДТП произошло возле дома № 17 на Учительской. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»

После этого ПАЗик въехал в стоящий перед ним троллейбус. Информации о пострадавших не поступало.

− Прибыли ДПС и скорая. Движение в сторону Авиастроителей на этом участке затруднено, − рассказал очевидец.

Местный житель предположил, что водитель иномарки пытался проскочить на красный свет и не заметил остановку.

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