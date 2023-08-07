Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 августа 2023 11:56

Были знакомы 16 лет: новосибирец зарезал друга во время празднования его дня рождения

Житель Новосибирска зарезал друга во время празднования его дня рождения
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Новосибирцу грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить жителя Советского района, который зарезал друга во время празднования его дня рождения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 10 июня 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый и потерпевший второй день отмечали на территории одного из садовых товариществ.

Мужчины были знакомы 16 лет. Во время застолья между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и трижды вонзил его в разные части тела приятеля.

− Один из ударов оказался для потерпевшего смертельным, от обильной кровопотери он скончался на месте до приезда бригады «скорой помощи», − рассказали в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber