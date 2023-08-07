Были знакомы 16 лет: новосибирец зарезал друга во время празднования его дня рождения

Новосибирцу грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске будут судить жителя Советского района, который зарезал друга во время празднования его дня рождения. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 10 июня 2023 года. Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый и потерпевший второй день отмечали на территории одного из садовых товариществ.

Мужчины были знакомы 16 лет. Во время застолья между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил нож и трижды вонзил его в разные части тела приятеля.

− Один из ударов оказался для потерпевшего смертельным, от обильной кровопотери он скончался на месте до приезда бригады «скорой помощи», − рассказали в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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