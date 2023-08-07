Под Новосибирском владелец катера потерял двух детей, катая их на «банане»

Инцидент произошел рядом с островом между Пичугово и Завьялово. Фото: Евгения ГУСЕВА

Под Новосибирском двое мальчиков слетели с «банана» во время катания на Обском море. Владелец катера, тащившего надувное плавсредство, даже не заметил, что кого-то не хватает.

Как сообщает InfoPro54, инцидент произошел рядом с островом между Пичугово и Завьялово. В этот момент на острове отдыхала компания мужчин. Внезапно они увидели, что кто-то отчаянно машет руками в воде. Сибиряки сели в катер и помчались к утопающему. Подплыв ближе, поняли, что это мальчик. 10-летнего школьника достали из воды – он был до смерти напуган.

Второй мальчик смог самостоятельно добраться до берега. Обоим повезло, что на них были спасательные жилеты.

Позже ребята рассказали, что отдыхают с тренером в летнем спортивном лагере в Завьялово. Прокатиться на «банане» им предложил незнакомый мужчина. Где в этот момент находился тренер – неизвестно. Спасшие юных спортсменов мужчины вернули их обратно в лагерь.

Ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура.

− Прокуратура Новосибирской области проверит организацию отдыха и оздоровления детей, соблюдение требований при организации развлекательных услуг с использованием надувного оборудования, даст оценку соблюдения требований безопасности при размещении и организации досуга детей в лагере, − сообщили в ведомстве.

Также Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства об оказании услуг по перевозке пассажиров на маломерных судах.

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