Двое новосибирцев устроили драку из-за ревности: одного увезла реанимация

Двое мужчин устроили драку из-за женщины во дворе дома. Фото: «АСТ-54 Black»

В Новосибирске утром в понедельник, 7 августа, во дворе дома № 23 на улице Макаренко двое мужчин устроили драку. Как оказалось позже — причиной разборок стала ревность.

— Утром во дворе дома № 23 на улице Макаренко два храбрых рыцаря сошлись в схватке за сердце прекрасной дамы Победитель остался с красоткой, а проигравшего с поля боя забрал автомобиль реанимации, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

В областном МВД пояснили, что на место произошедшего выезжала полиция.

— Пострадавшего отвезли в медицинское учреждение, но он не стал проходить обследование, от помощи отказался. Второй участник конфликта был доставлен в отдел полиции, опрошен. По предварительной информации, конфликт произошёл на почве ревности. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО.

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