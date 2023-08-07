В Новосибирске кроссовер сбил 83-летнего пенсионера на «зебре»

Пенсионера сбили на регулируемом переходе. Фото: ГАИ Новосибирска.

Утром 7 августа в Октябрьском районе Новосибирска кроссовер сбил 83-летнего пенсионера, который шел по «зебре». Об аварии сообщает городская Госавтоинспекция.

— Водитель 56 лет сбил пешехода на автомобиле «Ниссан X-Трайл» по улице Бориса Богаткова. Новосибирец 83 лет шел по регулируемому пешеходному переходу. С травмами различной тяжести его увезли в больницу, — передает ведомство.

На месте аварии работал наряд Госавтоинспекции, сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, как в городе минивэн перевернулся на крышу после массового ДТП. На перекрестке столкнулись три машины.

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