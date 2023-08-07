Под Новосибирском в протоке возле острова Кудряш застрял внедорожник

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser застрял посреди протоки на реке Обь. Фото: стоп-кадр из видео «АСТ-54 Black»

Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser застрял посреди протоки на реке Обь. Он пытался перебраться с острова Кудряш на берег, но что-то пошло не по плану.

Публикация появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Как можно понять по видео, автомобиль тащил за собой гидроцикл. В какой-то момент машина, по всей видимости, угодила колесом в яму. Из-за этого черный внедорожник накренился в левую сторону.

Чтобы вытащить автомобиль, хозяину пришлось вызывать небольшой трактор. Одну часть троса привязали к ковшу, а другую – к самой «Тойоте».

В итоге спасательная операция завершилась благополучно. Водитель внедорожника оказался на берегу.

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