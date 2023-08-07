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НовостиПроисшествия7 августа 2023 8:23

В Новосибирской области вдова три месяца прожила с трупом мужа в частном доме

Следователи начали проверку
Авторы (2):
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Галина СИМОНОВА
Следователи проводят проверку.

Следователи проводят проверку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Карасук Новосибирской области пожилая вдова провела три месяца с трупом 74-летнего мужа в частном доме. Тело мужчины обнаружили 2 августа.

- Нам сообщили, что бабушка прожила с трупом дедушки три месяца в отдельном доме, по всей видимости, никто из соседей не знал. Она его или не хотела похоронить или не могла, – сообщила КП-Новосибирск журналист карасукской районной газеты «Наша Жизнь» Майя Ильченко.

В следственном комитете КП-Новосибирск подтвердили информацию:

- По факту обнаружения тела проводится проверка, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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