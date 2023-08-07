Под Новосибирском больница подделала документы, чтобы выиграть в суде

В Бердске представители больницы подделали документы, чтобы выиграть в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске представители больницы подделали документы, чтобы выиграть в суде. Об этом сообщили в приемной Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте».

Суть истории заключается в том, что 83-летнюю пенсионерку перевели из одного отделения больницы в другое. Однако родственникам пациентки об этом не сообщили.

Впоследствии к медучреждению предъявили иск. Во время судебного заседания представители лечебного учреждения представили поддельные документы, чтобы оправдать свои действия. На основании этого суд оказался на стороне больницы.

Родные пенсионерки обращались в различные инстанции, однако все безрезультатно. В СУ СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по данной истории.

− Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, − говорится в публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber