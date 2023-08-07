Под Новосибирском больница подделала документы, чтобы выиграть в суде

В Бердске представители больницы подделали документы, чтобы выиграть в суде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске представители больницы подделали документы, чтобы выиграть в суде. Об этом сообщили в приемной Председателя СК России в социальной сети «ВКонтакте».
Суть истории заключается в том, что 83-летнюю пенсионерку перевели из одного отделения больницы в другое. Однако родственникам пациентки об этом не сообщили.
Впоследствии к медучреждению предъявили иск. Во время судебного заседания представители лечебного учреждения представили поддельные документы, чтобы оправдать свои действия. На основании этого суд оказался на стороне больницы.
Родные пенсионерки обращались в различные инстанции, однако все безрезультатно. В СУ СК РФ по Новосибирской области организовали проверку по данной истории.
− Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву доложить о предварительных результатах процессуальной проверки и принятом по ее итогам решении, − говорится в публикации.
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