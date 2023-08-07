В Новосибирске за первую неделю августа произошло 34 пожара

С начала 2023 года в Новосибирске произошло 1705 пожаров. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 31 июля по 6 августа в Новосибирске произошло 34 пожара. Об этом сообщает мэрия города.

— Погиб один человек во время пожара в многоквартирном доме. За неделю произошло 12 загораний мусора и сухой травы. В лесопарковой зоне произошло пять пожаров, из них четыре – в Первомайском лесничестве, — сообщает пресс-служба мэрии в Новосибирске.

Всего за 2023 год 861 раз горел мусор и сухая трава. А с начала года произошло 1705 пожаров. За семь месяцев в огне погибли 38 человек, травмы получили 65 человек. Спасли пожарные 183 человек.

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