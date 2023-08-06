В Новосибирске минивэн перевернулся на крышу после массового ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Авария случилась вечером в воскресенье, 6 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На перекрёстке улиц Пролетарской и Гурьевской столкнулись хэтчбек Nissan Tiida, седан, похожий на Toyota Premio и минивэн Toyota Ipsum, последний оказался поверх остальных, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"

Информации о пострадавших в аварии не поступало. В городской Госавтоинспекции ДТП не прокомментировали.

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