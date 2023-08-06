В Новосибирске минивэн перевернулся на крышу после массового ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Октябрьском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Авария случилась вечером в воскресенье, 6 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— На перекрёстке улиц Пролетарской и Гурьевской столкнулись хэтчбек Nissan Tiida, седан, похожий на Toyota Premio и минивэн Toyota Ipsum, последний оказался поверх остальных, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы. Фото: "АСТ-54"
Информации о пострадавших в аварии не поступало. В городской Госавтоинспекции ДТП не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер