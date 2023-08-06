Пропал почти неделю назад: в Новосибирске ищут 51-летнего мужчину, уехавшего в Нижневартовск

Мужчина пропал неделю назад. Фото: ЛизаАлерт.

Новосибирские волонтеры ищут 51-летнего Евгения Юрьевича Савкина, который пропал 30 июля.

— Он выехал из Новосибирска домой в Нижневартовск, но перестал выходил на связь. Может находиться в Тюмени, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» по НСО Ольга Бобкова.

Рост пропавшего 157 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и голубые глаза. Левый глаз прищурен. Во что был одет, неизвестно, — сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Если вам известно, где находится мужчина или вы видели его, просьба сообщить об этом по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

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