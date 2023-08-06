«Окрасилось в неестественный цвет»: в Новосибирске в озере на Юго-Западном жилмассиве появились странные разводы

В Новосибирске озеро на Юго-Западном жилмассиве окрасилось в неестественный цвет. Фото: Андрей Аникин

В Новосибирске озеро на Юго-Западном жилмассиве окрасилось в неестественный цвет. Странное явление испугало местных жителей. Случилось все буквально за пару дней в конце июля.

На поверхности воды появились странные разводы. Фото: Андрей Аникин

— Жительница дома Волховская, 33 заметила, что озеро на Юго-Западном окрасилось в неестественный цвет. Мы сразу же уведомили о произошедшем мэрию, полицию, МЧС и спасателей. В Роспотребнадзоре на наш звонок, увы, не ответили, — написал на своей странице в «Одноклассниках» депутат Андрей Аникин. Оперативно на место прибыли отряды спасателей, МЧС и наряд полиции. Специалисты взяли пробы воды на анализ, и скоро мы узнаем, что за гадость недобросовестные граждане слили в озеро.

КП-Новосибирск отправила запрос в министерство природных ресурсов и экологии региона, чтобы разобраться в произошедшем.

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