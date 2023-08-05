«Возможна потеря памяти»: в Новосибирске пропал 76-летний пенсионер в фуражке и с рюкзаком

В Новосибирске ищут 76-летнего Сергея Владимировича Данилова. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске ищут 76-летнего Сергея Владимировича Данилова. Мужчина пропал 4 августа: вышел из дома в Ленинском районе и не вернулся. Куда он направился — неизвестно. Его ищут полиция и волонтеры.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Ссутулится при ходьбе, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в синюю спортивную жилетку, зеленую рубашку, черные брюки, светло-коричневые кроссовки и серую фуражку. С собой у него был рюкзак.

Поисковики отмечают, что пропавший может страдать потерей памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Сергей Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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