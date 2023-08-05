В Новосибирске водитель устроил драку с пассажирами посреди дороги

ОЧевидцы засняли драку на светофоре. Фото: сообщество "Инцидент- Новосибирск" "ВКонтакте"
В Новосибирске водитель «ВАЗ-2105» подрался с пассажиром на светофоре. Конфликт произошел днем 5 августа возле метро «Березовая роща».
- Стоит на светофоре «ВАЗ- 2105» возле метро «Березовая роща». Водитель, судя по всему, сжег сцепление и они встали на аварийку. Парень, который был за рулем вышел из машины и начал переходить дорогу, еще один, который сидел на переднем сидении, выбежал и пустился догонять водителя. Началась драка. Двое пацанов с заднего сидения побежали их разнимать, - сообщили очевидцы в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
Полиция начала проверку после случившегося.
- Информация по факту конфликта в Дзержинском районе Новосибирска, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в Отделе полиции в установленном порядке. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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