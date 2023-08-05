Новосибирцы нашли труп мужчины на озере «Спартак»

Тело мужчины обнаружили на берегу озера, Фото: группа "Инцидент- Новосибирск" "ВКонтакте"

Жители Новосибирска нашли труп мужчины в кустах возле озера «Спартак». В управлении СКР по Новосибирско обалсти прокомментировали трагедию:

- 5 августа в дневное время в районе озера "Спартак" было обнаружено тело мужчины. По данному факту следователем проводится проверка, устанавливается личность и все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Очевидцы сообщили — на вид погибший пенсионного возраста.

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