Синоптики назвали дату прихода осени в Новосибирске

Совсем скоро начнет холодать.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Совсем скоро осень начнет вступать в свои права и заметно похолодает: об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.
- Во второй половине августа температуры понизятся до +6… +11 ночью, днем будет +18… +23, - пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Дальше, как предупреждают метеорологи, будет только холодать. В конце месяца ночью столбик термометра покажет +2… +7, ожидаются заморозки до -2. Днем температура будет подниматься до +12… +17.
Так что пока еще тепло, обязательно выбирайтесь в выходные погулять.
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