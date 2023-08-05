Синоптики назвали дату прихода осени в Новосибирске

Совсем скоро начнет холодать. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Совсем скоро осень начнет вступать в свои права и заметно похолодает: об этом сообщили в новосибирском гидрометцентре.

- Во второй половине августа температуры понизятся до +6… +11 ночью, днем будет +18… +23, - пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Дальше, как предупреждают метеорологи, будет только холодать. В конце месяца ночью столбик термометра покажет +2… +7, ожидаются заморозки до -2. Днем температура будет подниматься до +12… +17.

Так что пока еще тепло, обязательно выбирайтесь в выходные погулять.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber