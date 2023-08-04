Угощайтесь, соседи! — в Новосибирске местная жительница разложила кабачки на машинах во дворе

Девушка оставила кабачки на машинах. Фото: «Моя Первомайка».

В ночь на 4 августа дворовые камеры в Первомайском районе Новосибирска запечатлели комичный случай: местная жительница ходила по двору и оставляла кабачки на припаркованных машинах. Видео опубликовали в группе «Моя Первомайка» во ВКонтакте.

От жестких прикосновений у машин срабатывала сигнализация, но героиня ролика с невозмутимым видом продолжала свою гуманитарную миссию. — Со слов девушки, вчера в районе 23:00 брелок охранной системы ее автомобиля начал сигнализировать о тревоге. Испуганная автовладелица вышла к своему автомобилю, но не заметила на нем никаких повреждений и следов взлома. Лишь на капоте появился самый популярный подарок августа — кабачок, — пишет автор поста в сообществе.

По дворовым камерам жильцы выяснили, что урожаем с ними решила поделиться проходящая мимо девушка.

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