В Новосибирске замначальника колонии заставил осужденных отремонтировать его кабинет за свой счет

Заключенные ремонтировали помещения и личный кабинет замначальника колонии за свои деньги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Октябрьский районный суд Новосибирска постановил арестовать заместителя начальника колонии строгого режима №18 Александра Козлова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности.

— Задержанный для ремонта в своем кабинете незаконно требовал от осужденных купить стройматериалы и инвентарь из «Леруа Мерлен Восток». Заключенные совершили покупки на общую сумму около 240 тысяч рублей и отремонтировали помещения ФКУ «ИК-18», в том числе кабинет обвиняемого, — передает группа Судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Замначальника колонии арестовали до 3 октября 2023 года.

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