В Новосибирске пробы воды с шести официальных пляжей не соответствуют нормам

Качество воды с шести официальных пляжей в Новосибирске не соответствует нормам. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Качество воды с шести официальных пляжей в Новосибирске не соответствует нормам. Об этом сообщили в Департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии города.

− Спасатели информируют – на данный момент пробы воды на шести официально оборудованных пляжах не соответствуют нормам по санитарно-микробиологическим показателям, − говорится на сайте муниципалитета.

Жителей и гостей столицы Сибири призвали обращать внимание на запрещающие знаки и объявления. А также попросили воздержаться от купания, пока качество воды не улучшится.

Напомним, в городе официально работают шесть пляжей: Бугринский пляж, четыре пляжа ПКиО «У моря Обского» на улице Софийской и пляж «Звезда».

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