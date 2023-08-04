В массовом ДТП в Новосибирске пострадала 6-летняя девочка

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В пятницу, 4 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции по городу, пострадали два человека − 46-летняя женщина и 6-летняя девочка.

Участниками ДТП стали Suzuki Grand Vitara, Toyota Corolla и Lexus. Иномарки столкнулись у дома № 2А по улице Гусинобродское шоссе. Как видно на фото, один из автомобилей отбросило в столб.

Известно, что пострадавшие женщина и девочка ехали в салоне «Тойоты». Их обеих госпитализировали.

− На месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливают все обстоятельства происшествия, − отметили в Госавтоинспекции.

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