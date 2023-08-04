За сопровождение «Парада студенчества» в Новосибирске заплатят 13 млн рублей

В Новосибирске заплатят 13 миллионов рублей за техническое сопровождение «Парада российского студенчества». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске заплатят 13 миллионов рублей за техническое сопровождение «Парада российского студенчества». Информация размещена на портале госзакупок.

Электронный аукцион объявило ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Заявки на участие принимают до 10 августа.

Мероприятия пройдут 9 сентября. В описании объекта закупки говорится, что исполнитель обязан организовать работу режиссерско-постановочной группы и привлеченных специалистов, обеспечить техническое оснащение сценических площадок, организовать работу по производству и трансляции оригинального видеоконтента, найти двух фотографов и так далее.

Еще одна задача – сопроводить концертную программу на главной сцене различными спецэффектами.

− Исполнителю необходимо обеспечить в рамках проведения концертной программы на площади Ленина наличие специальных эффектов по заданию режиссера (пневмофейерверк, фонтаны холодного огня и др.). Конкретный вид и объем спецэффектов утверждается режиссером мероприятия, − говорится в документе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber