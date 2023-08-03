В Сибири пенсионер на иномарке погиб, врезавшись в пень. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.

На Горном Алтае произошло смертельное ДТП. Авария случилась рядом с селом Сугаш Усть-Коксинского района: там пенсионер на иномарки врезался в пень и погиб.

– 68-летний местный житель двигался на Hyundai Trajet. Однако по пути не выбрал безопасную скорость. В результате чего съехал в кювет и врезался в пень, – пишет Amic.

После аварии пенсионер был жив. Ему экстренно вызвали скорую. Медики пытались доставить пострадавшего в больницу. Но он умер по дороге.

По факту смертельной аварии проверку проводят в полиции.

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