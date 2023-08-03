«Попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь»: новосибирец взял в заложники сожительницу с тремя детьми

Новосибирца посадили на 12 лет за захват семьи в заложники и попытку убийства ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Новосибирской области присудили 12 лет лишения свободы — он взял в заложники семью и пытался заколоть ножом ребенка. О преступлении сообщает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.

— Мужчина в состоянии наркотического опьянения захватил в заложники свою сожительницу и стал удерживать ее, приставив к шее нож. В доме в это время находились трое несовершеннолетних детей женщины. Угрожая убить многодетную мать, он потребовал от детей вызвать полицейских для переговоров, — передает пресс-служба суда.

Сначала осужденный просил возбудить уголовное дело на него, его сожительницу и тех, кто продал ему наркотики, а позже — прекратить уголовное преследование в отношении себя.

Один из детей вызвал полицейских. Когда сотрудники приехали, неадекват отпустил сожительницу и схватил ребенка, приставив к области сердца нож. Преступник был недоволен тем, что на место приехали сотрудники Росгвардии, и стал настаивать на вызове других силовиков, продолжая угрожать малолетнему.

— Несмотря на прибытие сотрудников полиции, следственного комитета и прокуратуры, он попытался убить ребенка, ударив ножом в грудь. Однако тот смог защититься рукой. После этого правоохранители задержали мужчину, применив физическую силу и огнестрельное оружие, — добавили в пресс-службе суда.

Новосибирцу назначили 12 лет лишения свободы. Из них 3 года он проведет в тюрьме, а остальные — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер