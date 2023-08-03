В Новосибирской области на высоком уровне сохранят господдержку аграрного комплекса. Фото: правительство НСО.

В Новосибирской области на высоком уровне сохранят государственную поддержку аграрной отрасти. Уверенность в ее успехе выразил губернатор региона Андрей Травников.

– День поля становится мощным деловым мероприятием, здесь обсуждаются и демонстрируются все аспекты сельского хозяйства и переработки. Благодаря своему масштабу он одновременно становится и праздником, и местом для встреч. Понимаю, что тяжёлый, засушливый год. Но задачи, которые мы перед собой поставили несколько лет назад, не меняются: сохранение объёмов производства в растениеводстве, животноводстве, молочной отрасли, повышение общей эффективности, особый акцент на молочное животноводство и на овощи открытого грунта. А также – импортозамещение, а в некоторых направлениях и импортоопережение. Темпы мы сбавлять не намерены. Успех будет за нами, урожай будет за нами, и победа будет за нами! – сказал глава Новосибирской области.

Губернатору представили выставку сельскохозяйственной техники, племенных животных, экспозиции компаний, работающих в аграрной сфере. Также Губернатор принял участие в пленарном заседании «Технологический суверенитет в АПК Новосибирской области».

Андрей Травников подчеркнул, что правительство региона при поддержке депутатов Законодательного Собрания действует, исходя из долгосрочных трендов по развитию сельскохозяйственного машиностроения в Новосибирской области и господдержке местных товаропроизводителей.

– В прошлом году аграриям была оказана дополнительная поддержка в связи с ситуацией по зерну, в этом году заработала такая мера, как компенсация затрат на поставку кормов в связи с засухой. Безусловно, в сложной ситуации такая помощь с нашей стороны будет оказываться и в последующие годы. Но это скорее исключение, чем правило. Несколько лет назад мы приняли решение по поддержке, стимулированию повышения эффективности, применению новых технологий. И мы от этого не откажемся. Новосибирская область имеет все возможности достойно поддерживать агропромышленный комплекс. Объём поддержки из федерального и областного бюджета в этом году достигнет рекордных 6 миллиардов рублей, почти 4 миллиарда – это средства областного бюджета. И мы не намерены в последующие годы снижать эту планку, – подтвердил Андрей Травников.

В правительстве региона внесли изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», предусматривающие компенсацию 70% затрат на приобретение инновационной продукции от резидентов СиббиоНОЦ, а также исключение отдельных требований к производителям сельхозтехники. Нововведения позволят предоставлять субсидии агропредприятиям при приобретении ими сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенной на отечественных предприятиях, в том числе зарегистрированных в Новосибирской области.

– В 2023 году на Дне поля работают свыше 100 компаний-участников, в том числе 8 местных производителей техники. Впервые в состав выставки включена демонстрация племенных животных, представлен беспилотный трактор «Ростсельмаш», – уточнили в правительстве Новосибирской области.

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