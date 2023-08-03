Новосибирцам показали современную технику и элитных животных на Днях поля

Посетителям выставки показали новые образцы техники и современных животных. Фото: Царьград Новосибирск
На традиционном празднике аграриев в Новосибирской области − Днях поля, презентовали современную технику и элитных животных. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск».
Мероприятия проходят в поселке Тулинский Новосибирского района. Посетителям выставки показали современную доильную установку – ее можно использовать в полевых условиях.
Комплекс будет привычным для коров, ведь он напоминает доильные залы по типу елочки или карусели, где буренок загоняют в отдельные отсеки.
А еще на Днях поля можно увидеть новые образцы техники. Некоторые из них произведены на российских заводах, есть и экземпляры от производителей из дружественных стран.
Также участникам выставки показали племенных коров и лошадей. Эти животные участвуют в воспроизводстве поголовья скота в Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер