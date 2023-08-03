Новосибирцам показали современную технику и элитных животных на Днях поля

Посетителям выставки показали новые образцы техники и современных животных. Фото: Царьград Новосибирск

На традиционном празднике аграриев в Новосибирской области − Днях поля, презентовали современную технику и элитных животных. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск».

Мероприятия проходят в поселке Тулинский Новосибирского района. Посетителям выставки показали современную доильную установку – ее можно использовать в полевых условиях.

Комплекс будет привычным для коров, ведь он напоминает доильные залы по типу елочки или карусели, где буренок загоняют в отдельные отсеки.

А еще на Днях поля можно увидеть новые образцы техники. Некоторые из них произведены на российских заводах, есть и экземпляры от производителей из дружественных стран.

Также участникам выставки показали племенных коров и лошадей. Эти животные участвуют в воспроизводстве поголовья скота в Новосибирской области.

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