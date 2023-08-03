Двое детей отравились угарным газом на пожаре в селе под Новосибирском

Две детей отравились угарным газом на пожаре в селе под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

Крупный пожар произошел в селе Ленинское в Новосибирском районе 3 августа. Там загорелся двухквартирный дом с 50-литровым газовым баллоном. В помещении были дети и женщина. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, ребятишки отравились угарным газом.

– Первое сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану в 11:41. Известно, что двух детей с отравлением угарным газом и женщину с порезами ног госпитализировали, – сообщает региональное МЧС.

Известно, что пожарные вынесли газовый баллон из горящего дома. Тем самым предотвратили осложнение оперативной обстановки.

Огонь повредил одну квартиру. Площадь возгорания составила 100 квадратов. Вторая квартира не пострадала. На ликвидацию пожара ушло менее 40 минут, уточнили в МЧС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber