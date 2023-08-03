Четыре науки за пять дней: в Новосибирске завершился научно-профориентационный лагерь «Наставник будущего»

Школьники и наставники получили брендированный мерч лагеря: дети носили яркие оранжевые футболки, а студенты - фиолетовые. Фото: Анна НЕНАШЕВА

С 25 по 29 июля в Новосибирске работал научно-профориентационный лагерь «Наставник будущего». 90 новосибирских школьников - учеников 7 - 9-х классов погружались в четыре научные дисциплины: биологию, химию, физику и геологию. В этом им помогали студенты Новосибирского государственного университета, прошедшие онлайн-курс по наставничеству школьных проектов «Академии наставников» Фонда «Сколково», а также ученые научных институтов Академгородка и сотрудники Фонда «Образование».

За пять дней дети узнали, например, чем полезна компьютерная игра «Майнкрафт» в геологической экспедиции, как оценить качество чая при помощи фитохимии, каковы перспективы современных систем выращивания растений и многое другое. Своими руками школьники проводили первичный анализ кристаллов, проверяли наличие пигментов в растительных экстрактах, собирали и запускали настоящую гидропонную установку для выращивания растений без почвы.

Во время образовательной игры «Биоконструктор» школьники придумывали новое животное и объясняли экспертам, могло бы оно выжить в нашем мире или нет. Фото: Евгений ФИЛАНТЬЕВ

- Лагерь, где школьники, студенты и ученые учатся разговаривать на одном языке и вместе работают над исследованиями, решает сразу несколько задач. Во-первых, происходит погружение ребят в исследовательскую среду, знакомство с научным подходом, «обучение через исследование», что является основополагающим принципом работы, философией Новосибирского госуниверситета. Во-вторых, студенты получают необходимые сегодня внепрофессиональные компетенции: навык групповой работы, наставничества, выстраивания коммуникации. Это пригодится им и в повседневной жизни, и в карьере в любой области, - прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Проект реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).