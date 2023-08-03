У нападающего ХК «Сибирь» Тейлора Бека родился сын

У нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Тейлора Бека родился сын. Фото: vk.com/hcsibir1962

У нападающего новосибирской хоккейной команды «Сибирь» Тейлора Бека родился сын. Об этом сообщили в официальном аккаунте клуба в соцсетях в среду, 2 августа.

— В семье Тэйлора Бека случилось прибавление — его жена Александрия родила сына. Поздравляем! — сообщает страница ХК «Сибири» Вконтакте.

Поклонники хоккеиста также не оставили его и его семью без поздравлений:

— Здоровья малышу и конечно красавице жене!

— Поздравляю! Тэйлор, теперь с тебя еще более удачная игра за клуб!

— Здоровья, счастья будущему хоккеисту! — пишут сибиряки в комментариях под постом.

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