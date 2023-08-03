В Новосибирске 10 трамваев пройдут реновацию.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске 10 трамваев пройдут реновацию. На линию выпустят обновленные вагоны с новым дизайном: их собирают на совместном новосибирско-белорусском предприятии.
— У нас есть договоренность с нашими белорусскими коллегами о том, что они выпустят для Новосибирска вагон нового дизайна, качества и сервиса. Это будет сделано в 2023 году, — сообщил Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск».
Глава региона отметил, что замена трамвайных вагонов на более современные постепенно идет в Новосибирске с 2017 года. За это время было модернизировано 42 вагона. В этом году планируется выпустить еще 10 новых. Обойдется это в 22, 5 миллиона.
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