«Треснул дом, как и наше терпение»: новосибирцы боятся жить в разваливающемся доме

Из-за трещин дом отключили от газа. Фото: предоставлено героиней публикации.

Жители дома по улице Планировочной, 49 бьют тревогу: стены трескаются, пол просел, двери не закрываются. От газа здание уже отключили. Горожане всерьез опасаются за жизнь. Неясно: что, на кого, и в какой момент может рухнуть.

— У соседки из квартиры №4 треснула стена между кухней и комнатой. Причину всех проблем мы видим в неисправности инженерных сетей дома и неправильной системе водотока талых и дождевых вод. Обращались с многократными жалобами в УК, но реакции нет. Треснул дом, как и наше терпение, — сетует в беседе с КП-Новосибирск жительница аварийного дома Елена Попова.

После инцидента с трещиной дом отключили от газа — жители перешли на маломощные электроплиты. Однако выяснилось, что и электросети с проводкой в аварийном состоянии с 2019 года. Проблемы и с канализацией — местные постоянно страдают от прорывов и течи.

— Ремонт электросетей назначен на 2030 год. Обращение председателя дома в министерство ЖКХ об ускорении ремонта электросетей и проводки по причине аварийности и опасности для жизни и здоровья жителей дома проигнорировано, ответа не поступило, — добавила Елена.

Сейчас жильцы готовят жалобы на УК в прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию региона, губернатору Новосибирской области и даже президенту России.

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