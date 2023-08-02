В Новосибирске ищут 86-летнюю пенсионерку с горбом на спине

В Дзержинском районе ищут 86-летнюю пенсионерку. Фото: ПСО «ЛизаАлерт».

В Новосибирске ищут 86-летнюю Веру Титаеву. В среду, 2 августа жительница Дзержинского района ушла в неизвестном направлении. Об этом сообщает волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионерка низкого роста — 150 сантиметров. Худощавого телосложения, с рыже-седыми волосами, кареглаза. Когда ее видели в последний раз, была одета в светло-бежевые кофту и платок, футболку и тапочки.

Волонтеры сообщают: пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Всем, кто обладает информацией о местонахождении Веры Владимировны Титаевой, просят сообщить по номерам: 8(800) 700-54-52 или 112.

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