«Потеряла много крови»: 22-летняя девушка выжила при падении с 5-го этажа под Новосибирском

Девушка чудом выжила при падении с 5-го этажа. Фото: Предоставлено мамой пострадавшей

Под Новосибирском 22-летняя девушка чудом выжила при падении с 5-го этажа – сейчас она в реанимации. ЧП случилось ранним утром 1 августа в Криводановке по адресу Микрорайон, 12.

- Около 05:30 утра дочка выпала из окна. Когда я прибежала к ней, она сказала, что села на подоконник и перевесила. У нее была операция по удалению селезенки, удалили половину печени. Сломаны позвоночник, бедра, голень, отбиты легкие, она подключена к ИВЛ, – рассказала КП-Новосибирск мама девушки.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации городской клинической больницы №34.

- Она потеряла очень много крови. Впереди еще будут операции. Уже сдали кровь 30 человек сегодня. Пожалуйста, помогите дочке. Кровь можно сдать на имя 22-летней Алины в Центре приёма крови по адресу ул. Серафимовича 2/1 с 08:00 до 12:00, - сообщила мама девушки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер