В Новосибирске мошенницу, обещавшую клиентам одобрение кредитов, обязали вернуть 1,2 млн . Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске привлекли к ответственности бизнесвумен, наживавшуюся на доверчивых сибиряках. 29-летняя предпринимательница открыла фирму, которая предоставляла услуги по получению кредитов. Она обещала клиентам подобрать банк, помощь в возврате страховки и оформлении банкротства. Кроме того, гарантировала, что фирма поможет скрыть плохую кредитную историю. Благодаря чему займ обязательно одобрят. А за свои услуги сибирячка брала вознаграждение.

– Позже следствие установило, что все это было хорошо спланированной аферой. Большинство клиентов так и не получили кредиты. А кому все же удавалось получить кредит, получали его на общих основаниях. Деньги за якобы предоставленные услуги предприниматель не возвращала, – сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области.

От ушлой предпринимательницы пострадали 33 клиента. Во время следствия бизнесвумен лишь части обманутых людей возместила ущерб.

Суд приговорил сибирячку к 3 годам лишения свободы условно. А также обязал выплатить ущерб 18 потерпевшим.

Принудительные меры взыскания к предпринимательнице применили судебные приставы. Долг она погасила в течение двух месяцев. Таким образом, сибирячка полностью возместила ущерб в размере 1,2 млн рублей.

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