Мёртвого мужчину нашли в запертой квартире на Котовского в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске жильцы дома на улице Котовского не могли достучаться до соседа-пенсионера. Он не открывал дверь и не отвечал на звонки. Обеспокоенные новосибирцы вызвали спасателей.

– Специалисты, прибывшие на место, обеспечили доступ в квартиру. В помещении обнаружили мужчину 1951 года рождения без признаков жизни, – говорится в сводке МАСС.

Тело пенсионера передали сотрудникам полиции. Причину смерти установит вскрытие. При каких обстоятельствах скончался мужчина, в МАСС не уточнили.

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