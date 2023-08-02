В Новосибирской области многодетные семьи с первоклашками получат по 5500 рублей

Выплаты многодетным семьям начнут выдавать с сентября 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетные семьи из Новосибирской области, у которых детишки пойдут в первый класс, получат материальную помощь. Размер выплаты составляет 5500 рублей.

Постановление уже подписал губернатор региона Андрей Травников. Как сообщила глава Минтруда Новосибирской области Елена Бахарева, выплаты являются единовременными. Более того, их можно получить в беззаявительном порядке.

− В случае поступления в первый класс двух или более детей из многодетной семьи одновременно единовременная материальная помощь выплачивается на каждого ребенка, − подчеркнула министр.

Получить деньги могут родители, опекуны или попечители многодетной семьи. Выплаты начнут выдавать с сентября 2023 года − на основании сведений о зачислении ребенка в первый класс.

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