В ночь на 2 августа по Новосибирску проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ

Водители сигналили, поздравляя всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 2 августа на Красном проспекте в Новосибирске было громко. Там проехала колонна автомобилей с флагами ВДВ. Водители сигналили, таким образом поздравляя всех причастных с Днем Воздушно-десантных войск.

Видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Как видно на записи, несколько десантников высунулись в люк, держа в руках флаги.

− Кто-то спать ложится, а кто-то уже начинает отмечать день ВДВ, − отметили в публикации.

В комментариях местные жители поздравили сибиряков-десантников.

− Вы − сила! С праздником вас, ребята, − написала одна из подписчиц.

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