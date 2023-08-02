В Новосибирской области нашли три несанкционированные свалки

Три несанкционированные свалки нашли на территории Барабинского района Новосибирской области. Фото: прокуратура НСО
Три несанкционированные свалки нашли на территории Барабинского района Новосибирской области. Суд обязал администрацию ликвидировать их.
Проверку провела Барабинская межрайонная прокуратура. Она и выявила нарушения в сфере обращения с отходами.
− Прокурор обратился с исками к администрации района с требованием ликвидировать три несанкционированные свалки. Барабинский районный суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, − сообщили в прокуратуре региона.
Во вторник, 1 августа, ликвидировали свалку в селе Сизево. Оттуда вывезли почти две тысячи тонн отходов.
Еще предстоит убрать свалки в селе Устьянцево и поселке Тополевка. Исполнение контрактов находится на контроле межрайонного прокурора.
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