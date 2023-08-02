В Бийске в канализационном коллекторе нашли тела двух рабочих водоканала. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

В Бийске в канализационном коллекторе нашли тела двух рабочих водоканала. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

— Тела 32-летнего и 52-летнего работников МУП «Водоканал» без признаков насильственной смерти были обнаружены в канализационном колодце поселка Сорокино днем 28 июля — пишет издание «Бийский рабочий». — Выяснилось, что погибшие в рабочее время проводили плановый осмотр колодцев на предмет выявления засоров и их устранения. Рабочие были без средств индивидуальной защиты.

Прокуратура начала по данному факту проверку, а следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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